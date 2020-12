Maltempo a Cava de’ Tirreni, cisterna di gas e furgone precipitano nel fiume. Paura a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove in via XXV Luglio a seguito del crollo dell’argine Cavaiola per il maltempo, una cisterna del gas e un furgone sono precipitati nel fiume sottostante. Per fortuna il serbatoio è rimasto integro, nonostante la caduta e non si sono registrati altri danni. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine per la messa in sicurezza. Mentre si segnala il crollo di due grossi massi sulla strada provinciale di Cava de’Tirreni. Ma resta alta l’attenzione nella provincia di Salerno, tra le più colpite dal nubifragio che ha investito la Campania nelle ultime ore. Una soglia di allerta che resta alta anche per le prossime ore, nelle quali è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche in Campania, specialmente nel Salernitano.

In questi minuti è in corso un intervento congiunto da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile comunale, Carabinieri e Polizia Municipale in via XXV Luglio nei pressi del passaggio a livello di Santa Lucia. A causa della forte ondata di maltempo è crollato un pezzo di muro di contenimento privato a confine con la sponda del torrente cavaiola, provocando il crollo di un serbatoio del gas e di un furgone. Al momento si stanno effettuando le operazioni preliminari di messa in sicurezza. Le operazioni di soccorso sono seguite dal Sindaco e dall’Assessore alla Protezione Civile Germano Baldi, tramite il Comandante della Polizia Municipale, ingegner Antonino Attanasio, giunto sul posto.

Nella giornata di ieri, in provincia di Salerno si è raggiunto il picco con un accumulo giornaliero di 88,8 millimetri di acqua. Seguita dai Comuni di Mignano Montelungo e Baia e Latina, entrambi in provincia di Caserta, con rispettivamente a 88,4 e 87,6 millimetri. In provincia di Napoli è Licola, nella zona di Pozzuoli, la città più colpita dal maltempo ieri con 85,6 millimetri di precipitazioni. Subito dopo c’è l’area irpina, con Monteforte Irpino con 84 millimetri, Summonte 83,3, Ospedaletto d’Alpinolo 79,8 millimetri, Castiglione dei Genovesi, in provincia di Salerno, 79 millimetri, e Montevergine nei pressi di Mercogliano in provincia di Avellino con 78,6 millimetri.

Fonte FanPage