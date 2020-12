Malagò su Juve-Napoli: “Ecco perchè spero si resti nell’ambito della giustizia sportiva”

Malagò , presidente del CONI, ha parlato ad un evento a Milano del mancato match del 4 ottobre tra Juventus e Napoli, dopo alcune dichiaraziioni sulla scomparsa di Paolo Rossi

Giovanni Malagò, presidente del Coni, a proposito del ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia dopo la sconfitta a tavolino data alla squadra azzurra per non essersi prentata a Torino per la disputa del match contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica. Sarà discusso il prossimo 22 dicembre e il verdetto arriverà probabilmente già in giornata. Queste le parole di Malagò:

“Grazie a Dio io sono completamente fuori da tutto questo. Il Collegio di Garanzia presso il Comitato Olimpico è assolutamente un tribunale terzo. Mi auguro sempre che dopo non ci siano altri passaggi perché quando uno va oltre la giustizia sportiva è sempre, secondo me, una sconfitta dello Sport. Però non si può impedire a nessun cittadino di rivolgersi alla giustizia ordinaria. L’ideale sarebbe che si risolvesse tutto nell’ambito del sistema della giustizia sportiva che oggi obiettivamente dà ampie garanzie proprio per questa sua terzietà rispetto a quelli che sono i due primi gradi endofederali”. Conclude Malagò