“Make Your Dreams Reality”: lo spot di Capri Watch dedicato al Natale 2020, che conferma Capri come l’Isola dei Sogni

“Make Your Dreams Reality” è il nome dello spot che Capri Watch ha dato al video che apre la nuova campagna pubblicitaria, dedicata al Natale 2020, che conferma Capri come l’Isola dei sogni.

Capri, 5 dicembre 2020 – Ai nastri di partenza da oggi “Make Your Dreams Reality”, la nuova campagna promozionale di Capri Watch dedicata al prossimo Natale.

La straordinaria iniziativa travolgente messa in campo dal dinamico imprenditore Silvio Staiano, in poche ore, sarà visibile in tutto il Mondo contemporaneamente: dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Est Asiatico all’Australia, ovunque ammireranno lo spot con le suggestive immagini di Capri. E’ previsto un nuovo record di visualizzazioni grazie ai 100 milioni di passaggi sui canali media del nuovo video spot in tutto il mondo programmati da oggi fino a Natale.

Lo spot, ideato e diretto dall’artista e videomaker Umberto D’Aniello, è forse l’unico veramente “made in Capri”, tra quelli dei marchi famosi visto che sono quasi tutti capresi i protagonisti del video.

“I sogni vanno condivisi – ha dichiarato D’Aniello al momento del lancio – Silvio Staiano è stato tra i primi a credere in me, nel mio lavoro e nelle mie capacità artistiche già 25-30 anni orsono affidandomi incarichi e lanciandomi sfide sempre più ardite. Nonostante lo scorrere del tempo ancora oggi sogniamo assieme di realizzare ancora progetti innovativi, come fossimo dei ragazzini”.

“Le parole di Umberto hanno messo bene a fuoco il nostro rapporto che descriverei come un “cuore pulsante” da cui l’Amore e la Passione che ne scaturiscono non possono che approdare verso il “bello”, verso nuove cime”, aggiunge Silvio Staiano, l’ideatore di Capri Watch, che parlando dello spot lanciato oggi in tutto il mondo, spiega: “Ritengo veramente unica e speciale l’idea di rendere possibile, in uno spot, la trasformazione in immagini di ciò che era un sogno presente esclusivamente nella nostra mente! Quale? Quello di rendere visibile già oggi ciò che presto accadrà nella realtà: un giovane entra in una gioielleria, sceglie uno dei modelli Capri Watch e decide, tramite uno spettacolare volo, di far consegnare il prezioso dono alla donna che ama, su una terrazza panoramica con vista sui faraglioni, trovandola già radiosa e felice, ospite di una meravigliosa suite di uno dei più lussuosi Hotel dell’Isola”.