Maiori zona rossa o rosè? La foto sul corso di oggi “Si salvi chi può”

Maiori zona rossa o rosè? La foto sul corso di oggi. Nella cittadina della Costiera amalfitana , come ha scritto l’ex assessore Gerardo Russomando, si passa dal “Andràtuttobenismo” al “Buonenotizismo” e ora , vista la gente in giro, al “Si salvi chi può” .. Questo è il commento alla foto che ci hanno inviato i maioresi. E si chiede “Ma quante multe sono state fatte dal 15 novembre a oggi? Altri comuni pubblicano oltre ai contagiati da coronavirus Covid-19 ed i guariti, anche i sanzionati, chi è in quarantena, i tamponi fatti..”

Sicuramente il modo di informare da parte dei comuni è, rispetto per esempio a Vico Equense, Sorrento e la Penisola Sorrentina, molto superficiale e sommario, noi di Positanonews lo sappiamo visto che ci occupiamo di mezza Campania, non solo le Costiere, ma quasi tutte le province di Salerno e Napoli.

Non sappiamo se le regole vengono rispettate o no, e non facciamo i moralisti, al di là del commento del lettore di Positanonews, pensiamo alla salute e al futuro.

Siamo per le aperture , in sicurezza, vorremmo i nostri figli a scuola qui come in tutta la Costa d’ Amalfi, ricordiamo che la Campania è l’ultima in Italia e in Europa in quanto a scuola a presenza e la DAD non farà altro che portare i nostri figli a rimanere più arretrati..Ma ci vuole la sicurezza.

Speriamo tutti che finisca questa emergenza, ma questo periodo finirà quanto prima quanto più saranno le attenzioni contro questo maledetto coronavirus Covid-19 che speriamo se ne vada con il 2020.. Lo speriamo, però , purtroppo, come dicono molti virologi, e conoscendo noi italiani non possiamo dargli torto, dopo il Natale potrebbe esserci una nuova andata..