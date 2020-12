Maiori. Tampone e risultato per il Covid all’USCA al porto in dieci minuti e senza prenotare. L’appello dell’ex sindaco Della Pietra

Maiori ( Salerno ) . Tampone e risultato per il Covid all’USCA al porto in dieci minuti e senza prenotare. L’appello dell’ex sindaco Stefano Della Pietra a condividere è stato raccolto da Positanonews la testata giornalistica online della Costiera amalfitana e sorrentina. Resta un mistero del perchè non venga pubblicizzata questa opportunità dopo tanto stillicidio con i tamponi in Costa d’ Amalfi, ricordiamo settimane per aspettare tamponi ed i risultati per il coronavirus Covid -19 da Cava de’ Tirreni , con vere e proprie odissee.

In pratica, come conferma l0 stesso ex sindaco Della Pietra, basta passare all’USCA militare e chiedere di farsi un tampone e viene fatto dando subito l’esito . Se fosse stato così dall’inizio si sarebbero evitati centinaia di contagi.