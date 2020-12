Maiori. Sulla scuola in via de Jusola la lettera di Gerardo Russomando. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

Gentile direttore, ho letto l’articolo dal titolo “Abbandonato l’edificio di Via de Jusola”. Mi creda, a volte davvero mi chiedo in che mondo stiamo vivendo. Mentre il virus cinese sembra che a Maiori si sia preso una pausa, una delle opposizioni continua imperterrita la sua battaglia per riportare a nuovo splendore un vecchio e decrepito edificio delle scuole elementari. Visto tutto questo loro accanimento mi chiedo se nel frattempo si sono resi conto di una cosa semplice ed evidente. A Maiori sono scomparsi i bambini. Negli anni ‘60 nascevano nel nostro Comune intorno ai 150 bambini all’anno ed alle scuole elementari c’era fino alla sezione G. Nel 2018 ne sono nati 19 e quindi nel 2024, pur con qualche difficoltà, si riuscirà a formare appena una sola classe di prima elementare. Nel 2019 si è arrivati a 33 nascite e nel 2020 siamo a 32. Eppure, di questo vero dramma, che ovviamente si accompagna al generale invecchiamento della popolazione, nessuno se ne frega. Sono d’accordo, rimettiamo a nuovo l’edificio, ma per farci cosa e metterci chi?

I cani?