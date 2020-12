Maiori: si cercano 3 persone per la Commissione per l’istruttoria delle istanze di valutazione di incidenza

Maiori. Con un avviso pubblico il Comune in Costa d’Amalfi dichiara che si cercano 3 persone per la Commissione per l’istruttoria delle istanze di valutazione di incidenza. I soggetti interessati in possesso di diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in discipline pertinenti circa la valutazione di incidenza possono far pervenire la loro candidatura entro e non oltre le 12 del 4 gennaio 2021.

Cliccando qui si può vedere l’avviso con tutti i dettagli.