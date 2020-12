Maiori, ripresa attività in presenza per scuola dell’infanzia e classi prime della scuola primaria

Il Comune di Maiori, vista l’ordinanza della Regione Campania n. 92 del 23/11/2020 che prevedeva la riapertura della scuola dell’infanzia e della classe prima della scuola primaria entro il 25 novembre 2020 e considerata l’ordinanza sindacale di Maiori n. 161 del 23/11/2020 che rinviava la riapertura della scuola dell’infanzia e della classe prima della scuola primaria al 4 dicembre 2020. Vista, altresì, la circolare ministeriale del 5/11/2020 e considerato che non è pervenuta ulteriore Ordinanza sindacale a prorogare la data di ripresa delle attività in presenza, comunica che da venerdì 4 dicembre 2020 riprendono le lezioni in presenza per le sezioni della scuola dell’infanzia e per le classi prime della scuola primaria del plesso di Maiori (CLICCA QUI per la circolare ed il prontuario delle regole anti-Covid per alunni, famiglie e docenti).