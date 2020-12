Maiori: proseguono i lavori per la realizzazione dell’Asilo Nido “L’Albero Bambino”

Maiori (Costiera amalfitana). Continuano senza sosta i lavori del cantiere per la realizzazione dell’Asilo Nido “L’Albero Bambino”. Riportiamo il post e le immagini del sindaco Antonio Capone: “Questa mattina, invitato dagli operai del cantiere, mi sono recato sul posto per assistere alla prima gettata di cemento. L’occasione è stata propizia per eseguire un sopralluogo e per controllare lo stato di avanzamento dei lavori. La nostra Città, oggi più che mai, ha bisogno di queste opere strategiche, che saranno fondamentali per la ripresa sociale, economica e culturale della nostra Maiori“.