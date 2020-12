Maiori, positivo direttore centro smistamento postale. I dipendenti di Positano tranquilli: la posta arriva da Meta

Costiera amalfitana. Aggiornamento sulla situazione del direttore del recapito di Poste italiane, responsabile del Presidio Decentrato di Distribuzione di Positano e del Centro Distribuzione di Maiori, risultato positivo al Covid. L’uomo è residente a Baronissi.

In un precedente articolo abbiamo detto che l’Asl di Baronissi e Poste italiane, dopo aver dato il via ai tracciamenti dei contatti, hanno indicato solo il caposquadra, che in mattinata ha eseguito il tampone. Ai dipendenti non sta bene: pretendono che venga fatto uno screening di massa a tutto il personale e si sono rivolti ai sindacati. Il Segretario provinciale Francesco Grillo ha chiesto all’ASL Salerno e ai sindaci di Maiori e Positano di effettuare uno screening di massa.

I postini e i dipendenti delle poste di Positano però sono tranquilli perché il centro smistamento di Maiori non è collegato alla città verticale. La posta arriva da Meta, in Penisola sorrentina.