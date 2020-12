Maiori, M’illumino di speranza: l’invito ad illuminare i balconi della città.

In questo momento di difficoltà sanitaria ed economica ci è sembrato poco opportuno come Comune indirizzare risorse importanti per le tradizionali luminarie natalizie che addobbavano di questi periodi la nostra Città.

Stanno nascendo come sempre sul territorio tante piccole iniziative, come quella del Rione Palazzine Maiori, che ha lanciato un appello ad addobbare i nostri balconi cercando di trasmettere un messaggio di speranza specialmente ai nostri piccoli concittadini.

Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di accogliere questo appello.

Addobbiamo con luci i nostri balconi e inondiamo di speranza le strade, i vicoli e i rioni della nostra Città.