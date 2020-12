Maiori, lunghe file in posta. Gerardo Russomando: “O il virus va via da solo o problema irrisolvibile”. Pubblichiamo di seguito il post dell’ex assessore di Maiori, in Costiera Amafitana, Gerardo Russomando:

Stamattina è giornata di sole ma anche di vento freddo micidiale. Intorno alle ore 11 sono andato alle Poste ed ho preso un numero (118), intanto si era al numero 80. Sono tornato dopo un’ora e si era intorno al 95. Nel frattempo, fuori dagli uffici c’erano qualche decina di persone, in prevalenza anziani, al freddo in fila… ed ovviamente conversavano anche tra di loro, in modo ravvicinato, alla meno peggio. Se il virus è andato via da solo, e vabbè… diversamente credo che il problema in Italia sia semplicemente irrisolvibile. Se tutto va bene, almeno qualche bronchite in più non ce la toglie nessuno.