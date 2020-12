Maiori: informativa ai contribuenti relativa all’Imu 2020

Maiori. Il comune pubblica l’informativa ai contribuenti relativa all’Imu 2020. Il documento è aggiornato al 14 dicembre 2020.

“ESENZIONI IMU 2020 DA COVID-19 – DECRETO RILANCIO – DECRETO AGOSTO – DECRETI RISTORI, RISTORI BIS, TER, QUATER”.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per gli:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed Et breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

Qui si può consultare tutta l’informativa ai contribuenti.