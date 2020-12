Maiori, il sindaco sull’emergenza covid: “Focolaio in città, ci aspettiamo almeno 10 positivi”

Attualmente i nostri concittadini positivi sono solamente tre, ma vi dico subito che la situazione non è in controllo. L’ultimo caso di positività accertato il 24 dicembre ci desta molta preoccupazione. Con queste parole il sindaco Antonio Capone mette in allerta i suoi concittadini circa l’ultimo contagio registrato a Maiori e conferma quanto preannunciato ieri, come al solito, da Positanonews. Dopo attacchi pesanti e numerose critiche, ancora una volta il giornalismo vero si fa valere, quello che va al di là delle istituzioni.

Abbiamo lavorato incessantemente a Natale e Santo Stefano per ricostruire la catena dei contatti – prosegue il sindaco – ma soprattutto per cercare di capire la provenienza di questo caso di positività, che certamente non è della nostra città.

Un caso e una positività che si è rivelata subito con un alto tasso di contagiosità. Ci aspettiamo almeno 10-12 positivi nelle prossime ore, al termine dei tamponi. Saranno effettuati una serie di tamponi nei prossimi giorni presso l’USCA del porto e ai domicili delle persone. Molti cittadini saranno sottoposti ai test e cercheremo con il risultati di capire la provenienza del contagio in modo da circoscriverlo e da limitare i danni di questo che è sicuramente un focolaio che si è acceso nella nostra città.