Maiori: il comune cerca giovani per prendere parte a laboratori sociali. Bando e modulo di iscrizione

Maiori. Il Comune pubblica un bando di selezione per sei laboratori/attività nell’ambito del progetto “MAIORI HOSPITIS”. I presenti laboratori formativi rientrano tra le attività previste del progetto “MAIORI HOSPITIS”, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 nell’ambito di Benessere Giovani – Organizziamoci e promosso dal partenariato composto da Comune di Maiori, Comitato Maiori Cultura, Centro Universitario Europeo per i beni culturali, Associazione #costieracreativa, Associazione Marevivo delegazione Salerno e Costiera Amalfitana, Associazione Open Art, Associazione Costierarte, Azienda agricola Della Mura Rosa.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro tramite il rafforzamento della occupabilità dei giovani, mirati a sostenere il passaggio alla vita adulta e a promuovere esperienze utili alla loro crescita personale e alla loro autonomia. In particolare, si intende favorire un modello di sviluppo locale sia di tipo economico che sociale, attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio ed architettonico locale, i beni ambientali e storico-culturali, le tradizioni enogastronomiche e quelle produttive.

L’obiettivo è quello di insegnare ai giovani nella fascia di età 16-35 anni, attraverso specifici laboratori polivalenti, come costruire e dare vita a una “Comunità ospitale”, ossia una intera comunità locale che si mobilita per accogliere turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, che soprattutto attraverso alcune azioni quali la coalizione locale fra operatori, la rete ricettiva diffusa, la casa degli ospiti, il cartellone unico eventi, il programma di fruizione del territorio, il tutor dell’ospite e il Comune protagonista dell’ospitalità, possa costituire un contesto nel quale i giovani si costruiranno un percorso concreto sul piano professionale. Inoltre, ai giovani partecipanti sarà concessa la possibilità di prendere parte ad alcune esperienze di tirocinio presso strutture convenzionate. La partecipazione al corso è gratuita essendo l’iniziativa finanziata nell’ambito del succitato avviso emanato dalla Regione Campania nell’ambito di Benessere Giovani – Organizziamoci (POR FSE 2014-2020). Eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di spostamento, sono a loro carico. I costi per l’assicurazione durante l’esperienza di tirocinio sono a carico del progetto. Il coordinamento e la gestione dell’iniziativa sono svolti dal soggetto capofila Comune di Maiori.

Cliccando qui si può trovare il bando

Cliccando qui il modulo di iscrizione