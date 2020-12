Maiori, Elvira D’Amato: “Nuovi contagi non senza colpe”

Elvira D’Amato, del gruppo di minoranza “Maiori di nuovo”, con un post su Facebook dichiara: “Sono stati accertati comportamenti inosservanti delle regole che hanno provocato nuovi focolai di contagio. Questo è successo in diversi paesi nel nostro territorio. In risposta I Sindaci richiamano i cittadini ad atteggiamenti di maggiore responsabilità. A Maiori nel corso dei lavori del tavolo covid Maiori di Nuovo ha invocato controlli puntuali in questi giorni di festa.

Non ci si limiti quindi da parte del Sindaco alle esortazioni sul rispetto delle norme ma si applichi con fermezza la legge che prevede controlli e sanzioni per chi le regole non le ha osservate.

Non è in gioco la buona educazione ma la sicurezza sanitaria di un intero territorio.

Chiediamo di conoscere dai bollettini covid della Costa d’Amalfi anche il numero delle sanzioni elevate, pretendiamo in nome di tutti i cittadini che nelle attività di tracciamento dei contatti di positivi al covid si individuino anche responsabilità, a cominciare dai casi di questi giorni”.