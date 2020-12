Maiori: donna travolta da un’onda mentre pulisce la spiaggia

Maiori (Costiera amalfitana).Piogge abbondanti con conseguente mare in burrasca. Sulle spiagge della Divina sono stati trasportati dalle maree rifiuti di ogni genere. A Maiori, si legge sulla Città di Salerno, Marilena Della Mura approfittando di qualche piccolo spiraglio di sole, ha lasciato la propria abitazione per raggiungere l’arenile e ripulirlo dai rifiuti. Armata di buste per l’immondizia, guanti e tanta voglia di fare ha cominciato a recuperare plastica e ogni oggetto portato in spiaggia dal mare.

Mentre era intenta nella sua lodevole opera insieme ad alcuni amici, un’onda l’ha travolta strappandole gli occhiali e il cappello. Fortunatamente una delle persone che era con lei l’ha prontamente aiutata prima che potesse essere trascinata in mare. Per Marilena solo un grande spavento. Lei si definisce un’amante del mare e ogni qual volta decide di fare una passeggiata in spiaggia porta via quanti più rifiuti possibile. A Minori ci hanno pensato i ragazzi dell’Asd Neptune, un’associazione nata poche settimane fa per far conoscere il softair nella Divina. Nonostante la finalità dell’Asd sia tutt’altra, i giovani hanno deciso di dare l’esempio a tutti i coetanei e muniti di buste e guanti sono scesi in spiaggia per ripulirla da plastica e oggetti di polistirolo che avevano letteralmente invaso l’arenile.