Maiori (Costiera amalfitana). La Polizia Locale Costa d’Amalfi comunica che:

“Da domani venerdì 11 dicembre 2020 mercato settimanale con aggiunta dei settori non alimentari. Pertanto si invita a non lasciare veicoli in sosta in Via Pedamentina (piazza mercato) e nella parte alta di C.so Reginna dalle ore 06:00 alle ore 22:00”.