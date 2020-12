Maiori. Della Pace attacca “La 18enne positiva non ha festeggiato, Capone non imiti De Luca con allarmismi sui contagi”

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Il gruppo d’opposizione “Idea comune” attacca il sindaco Antonio Capone che ha pubblicato un video di denuncia sulla pagina ufficiale del Comune di Maiori.

Il primo cittadino nel post pubblicato sulla pagina ufficiale del comune di Maiori annuncia attualmente tre positivi ma si mostra preoccupato per l’ultimo contagiato che preannuncia altri ulteriori dieci, dodici contagiati.

L’allarmismo suscitato dal video del sindaco che imita il governatore De Luca è inutile. Il presidente a differenza di Capone che ci propina una lezione di vita e di morale ha però respiro istituzionale.

Quando abbiamo ascoltato la sua filippica su Facebook ci siamo chiesti continuano i consiglieri Capone volesse andare a parare.

La ragazza diciottenne risultata positiva non ha festeggiato ma è rimasta a casa.

La giovane non ha quindi nessuna responsabilità. Questa vicenda ha però fatto scattare la voglia di protagonismo del sindaco che pare chiedersi cosa fanno i genitori, le forze dell’ordine, i cani randagi abbandonati perché non hanno abbaiato?

Il sindaco ha assicurato che l’ultimo giorno dell’anno sarà in strada a sorvegliare a fianco delle forze dell’ordine ma Della Pace e Cestaro gli ricordano che l’ultimo dell’anno le previsioni meteo prevedono pioggia, vento e sprazzi di neve. Il rischio è beccarsi quindi un forte raffreddore.

Questo maledetto virus non si combatte con falsi allarmismi e le fosche previsioni servono solo a deprimere.

Le forze dell’ordine meritano rispetto e solidarietà e compiono il loro lavoro senza ergersi a protagonisti.

In Italia sono state elevati 861 verbali, la probabilità che si potesse elevare un verbale a Maiori è pari allo 0,0861 per cento. Per la statistica un dato praticamente irrilevante.

I consiglieri concludono rivolgendo alla diciottenne gli auguri di veloce guarigione.

Valeria Civale