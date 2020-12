Maiori, danni mareggiate al porto. Il sindaco al TgR: “Dichiarato lo stato di calamità, attendiamo la Regione”

L’ondata di maltempo ha colpito Maiori e, fra i tanti disagi arrecati al territorio, ha reso inagibile il nostro Porto Turistico. Ecco l’intervista al Sindaco Antonio Capone del Tgr Rai Campania a cura di Enzo Ragone.

E’ stata una mareggiata molto forte, ha messo in crisi la struttura, quindi la staticità del molo di sopraflutto – esordisce il sindaco. Abbiamo chiesto il supporto della Regione e abbiamo dichiarato uno stato di calamità. Aspettiamo i tecnici regionali per capire la quantificazione dei danni, però è in dubbio che è venuta fuori tutta la criticità della struttura.

L’unica soluzione sarebbe il progetto, già finanziato alla Regione, che prevede la costruzione di un sistema di protezione con barriere soffolte, che a differenza delle barriere in sacchi, non richiede manutenzione.

Noi abbiamo litorali di un chilometro, ed è l’unico intervento importante che potrebbe mettere in sicurezza l’intero abitato e la spiaggia di Maiori, che è la principale risorsa della nostra economia – ha concluso Capone.