Maiori, aperto un cantiere nei pressi della ringhiera arancione: operai al lavoro sul ponte

Durante la mia solita passeggiata ho visto finalmente degli operai lavorare nei pressi della “tanto attenzionata” ringhiera all’ingresso del paese e ho sperato che dovessero sostituirla. Ho chiesto loro di quale lavoro si dovessero occupare e per conto di chi. Mi è stato riferito che per conto dell’ANAS stavano rinsaldando il ponte sottostante la strada che presenta delle criticità. A questo punto è lampante che quel pezzo di strada è di competenza dell’ANAS e chi di dovere dovrebbe fare la voce grossa per ottenere la sostituzione del pericolosissimo parapetto.

Foto: Giovanna Dell’Isola

Come ben sanno i maioresi, si tratta del punto della statale 163 “Amalfitana” che è rimasto di colore arancione per diversi anni, a causa dell’elevato rischio idrogeologico di cui è vittima il costone sottostante che riportiamo nella foto di seguito.