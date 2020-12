Lutto a Massa Lubrense: la 70enne malata di covid-19 non ce l’ha fatta

Una notizia che mi ha sconvolto. Non ce l’ha fatta la nostra concittadina di 70 anni che combatteva da tempo contro il CoViD.

Con queste parole il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, annuncia un’altra perdita a causa di questo maledetto nemico invisibile.

E’ venuta a mancare dopo che il fratello e la madre hanno subito la stessa sorte – Un’intera famiglia colpita in modo durissimo dal virus in pochissimo tempo. Non ho parole per esprimere ai familiari la mia partecipazione a questo dolore. Assicuro solo la mia vicinanza e facendomi interprete dei sentimenti di tutti i cittadini di Massa Lubrense esprimo il cordoglio e l’affetto dell’intera città in questo momento così difficile.

La redazione di Positanonews si unisce con affetto al dolore dei familiari dell’estinta.