Lunedì 21 dicembre l’intervista del direttore Michele Cinque su Radio News 24

Grande appuntamento lunedì 21 dicembre alle ore 9:50. Un’intervista del direttore di Positanonews Michele Cinque per il programma On Air in onda su Radio News 24. L’intervista sarà in modalità videocall.

Radio News 24 permette agli artigiani, ai titolari di impresa e ai liberi professionisti di narrare la loro storia direttamente ai clienti, facendo in modo che questi possano scoprire tante diverse caratteristiche in merito a quell’impresa. Generalmente l’imprenditore narra della sua storia come titolare dell’azienda, dalla fondazione della stessa e le prime difficoltà, passando per l’evoluzione, i prodotti offerti, il metodo di realizzazione degli stessi e soprattutto la qualità che quotidianamente contraddistingue l’azienda che gestiscono e rappresentano.