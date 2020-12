L’ultimo messaggio di Paolo Rossi alla moglie: “Non riesco a dormire e sono agitato”

Paolo Rossi, poco prima di morire, dal letto dell’ospedale di Siena dove era ricoverato ha inviato un messaggio alla moglie Federica Cappelletti che riletto ora fa davvero venire i brividi e fa capire il grande amore che univa la coppia. E’ la stessa Federica a rendere pubblico l’ultimo sms del campione in una intervista al Corriere della Sera. Ecco le parole scritte da Paolo Rossi: «Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti».