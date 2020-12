L’SOS dell’ENPA Costa d’Amalfi: “Cerchiamo aiuto economico e braccia”. Ecco quanto hanno scritto sulla pagina Facebook dell’associazione i volontari ENPA Costa d’Amalfi, diventati oramai punto di riferimento in tutta la Costiera Amalfitana per offrire soccorso a tutti gli animali in difficoltà:

Il progetto e lavoro dell’ENPA Costa d’Amalfi non vuole e non può essere solo quello di trovare casa e aiutare i pelosi, ma vorremmo creare anche per loro un’area per correre e dare libertà a tutto il loro sfogo. Il comune di Maiori ha dato per un periodo un terreno per poter creare questa area.

Noi volontari abbiamo lavorato e abbiamo messo anche mani alle nostre tasche ma ora siamo pienamente al verde, cerchiamo aiuto economico, anche pali, rete, sacchi di cemento e braccia.

Cerchiamo un progettista che possa creare un progetto da poter presentare agli enti preposti,

Vi preghiamo di aiutarci e creare insieme un qualcosa di unico.

Raccolta fondi sul c/c bancario

intestato all enpa costa d’Amalfi

IBAN; IT70M0306909606100000133126