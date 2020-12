L’invito del vescovo positanese Michele Fusco a partecipare allo screening antigenico per Covid. “In questi giorni nel nostro territorio diocesano, in tanti comuni della nostra diocesi, si sta svolgendo lo screening per poter scoprire sempre di più chi è stato toccato dal virus – ha esordito il vescovo positanese Michele Fusco in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook – Molti comuni si stanno organizzando. In questi giorni già a Sulmona, già oggi, gli studenti cominciano a poter andare in questi punti dove poter fare questo screening”.

“Colgo l’occasione per poter ringraziare tutti i medici, infermieri, il servizio di volontariato che sta organizzando e si è reso disponibile a poter fare questo screening gratuitamente a tutti. E voglio invitare tutta la popolazione a partecipare, sia qui a Sulmona che nei vari comuni dove in questi giorni si sta attuando questo screening, attraverso questo tampone che potrà mettere in evidenza coloro che sono in qualche modo positivi al virus. Un’opportunità bella affinché possiamo vivere il Natale con maggiore serenità. Abbiamo questi strumenti per poter sconfiggere questa malattia ed emergenza sanitaria, quindi invito tutti a collaborare e ringrazio le autorità civili e tutti coloro che si sono resi disponibili per attivare questi centri”.

“Colgo l’occasione anche per fare un saluto a tutti i nostri fratelli che sono in carcere. Ho saputo che c’è un’emergenza sanitaria, quindi invito tutti i responsabili del carcere, le guardie, i sanitari, a fare di tutto per alleviare e curare questi nostri fratelli che si trovano in questa situazione particolare”, ha concluso il vescovo di Sulmona.