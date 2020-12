Liceo Grandi. La musica nella riforma protestante. Lezione on line di Claudio Cardano

Lezione on line di musica del Liceo Musicale Grandi di Sorrento, moderata da Olga Laudonia, tenuta da Claudio Cardani. tema della lezione la musica nella riforma protestante.

Claudio Cardani nasce a Milano nel 1989. Comincia gli studi musicali presso la “Cappella Musicale del Duomo di Milano” sotto la guida del M.° Emanuele Vianelli, proseguendoli poi presso il “Civico Liceo Musicale” di Varese sempre sotto la guida del M.° Vianelli.

Attualmente frequenta “Bachelor of arts in Music ” di organo presso la “Scuola Universitaria di musica” del Conservatorio della Svizzera italiana in Lugano, nella classe del M.° Stefano Molardi. Ricopre il ruolo di organista presso la Chiesa di S. Andrea in Milano e di S. Maria della Grazie al Naviglio sempre in Milano, e, dal giugno 2009, è organista collaboratore del Duomo di Milano. Si è già esibito in diversi concerti in Italia, Francia, Svizzera e Germania, come solista, in formazione di duo e come componente di Ensemble vocali e strumentali (Rassegna Organistica di Treviso “Pagine d’organo”, “Piuro Cultura”, Orchestra da Camera della Val Pellice, Ensemble Barocco della Musikhochschule di Lugano, Verscio “Organo e…”, ChoeurMèlisma di Parigi, Cantar di Pietre, La voce e

L’Anima). Collabora in veste di basso continuo con l’orchestra da camera “I Venti” e con l’”Accademia Ambrosiana” come collaboratore esterno. Inoltre è organista dell’associazione di volontariato U.N.I.T.A.L.S.I, sezione Emiliano-Romagnola.