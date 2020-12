Articolo di Maurizio Vitiello – Successo di Sandro Galantini con “GIULIANOVA Frammenti di Storia”, pubblicato da RICERCHE&REDAZIONI.

Ogni Paese in Italia vive di memoria e di memorie.

Ogni angolo del nostro “Bel Paese” è un racconto da appuntare di nuovo e da riportare, talvolta, da riscrivere …

Sandro galantini ha portato avanti un momento di riflessione istruendo un “focus” su Giulianova, stazione climatica estiva, ben conosciuta e apprezzata.

Da giornalista e da storico, puntuale ed esperto, Sandro Galantini con questo nuovo volume espone vicende, fatti e personaggi del passato, dal Cinquecento alla metà del Novecento, oltre a curiosità e a passi dimenticati.

Sono sessanta gli interessanti frammenti di storia cittadina, per lo più originali e, talvolta, inediti che emergono da queste pagine.

Un corredo fotografico accompagna le pagine scritte sviluppate con particolare attenzione.

Foto singolari e immagini d’epoca, che ricompongono uno spaccato estremamente significativo della Giulianova d’altri tempi, ci fanno attraversare epoche e ci restituiscono sapori e personaggi, eventi e circostanze.

Sandro Galantini precisa “Avviata durante i densi silenzi e i tempi dilatati della quarantena 2020 col solo intento di non disperdere alcune sparse tessere della storia di Giulianova, almeno quelle tra le meno scontate e note, l’originaria esigenza di ragguaglio si è emancipata tanto da configurarsi, a seguito dell’ampliamento delle iniziali coordinate, come una vera e propria ricognizione a largo spettro che ha poi trovato espressione concreta in questo volume. Dal passato più o meno remoto sono stati tratti, e accolti sulle pagine, personaggi, episodi, progetti e realizzazioni, scambi commerciali ma anche rapporti culturali.”

Da leggere, anche per comprendere i tessuti sociali che si sono trasformati, nel tempo, e per afferrare il senso dei cambiamenti della comunità che si sono sviluppati in vari campi.

Maurizio Vitiello

