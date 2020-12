Ieri sera, domenica 27 dicembre 2020, nel lungometraggio POMPEI ULTIMA SCOPERTA, mandato dalla RAI, ci siamo doppiamente emozionati. In primis per le tante nuove scoperte raccontate dal Direttore Massimo Osanna e direttamente dagli operatori. Ma il termometro emozionale è salito ancora di più nel vedere la nostra concittadina Lia Trapani metese. L’avevamo già vista in un video del Parco Archeologico di Pompei, in onda sul canale youtube, in occasione delle Giornate Europee di Archeologia. Ma adesso, inserita nel grande contesto sequenziale di lavoro del grande progetto Pompei, vederla muoversi e parlare con grande professionalità, ci ha inorgoglito ancor più. Auguri alla nostra archeologa per una splendida carriera.

La Penisola Sorrentina è terra fertile per l’archeologia per la presenza di importanti reperti e di tanti studiosi. Possiamo parlare di tradizione al femminile, risalendo al secolo scorso citando Donna Paola Zancani Montuoro quale pioniera, prima in Grecia e poi nell’Italia Meridionale , tra Paestum e Sibari, ma anche tantissimi altri giovani che sono entrati in questo mondo speciale.