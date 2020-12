Lello Acone eletto presidente del Consiglio Comunale di Massa Lubrense

Lo annuncia lui stesso in un post appena pubblicato sui social. Strumento che sapientemente usa dalla prima ora, quante volte ci siamo rivolti a lui: ” Lello prendo questa notizia, Lello uso questa tua foto!” Il suo blog è un notiziario locale scritto con il cuore e la passione per il suo territorio. Impressionante la mole dei commenti e delle congratulazioni ricevuti dai concittadini. Il sindaco Balducelli l’ha proposto e all’unanimità il consiglio ha approvato. Persona nota e conosciuta , benvoluta da tutti perchè uomo del fare di grande sensibilità. Ma vediamo dalle sue parole:

Da oggi sempre al Vostro fianco ma con una marcia in più

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, tra gli altri argomenti, tutti importanti, ricordo gli equilibri di bilancio. il regolamento su gli usi Civici e quello sulla protezione dei dati sensibili, e la nomina dei componenti della Commisisone ambientale, si è tenuta l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e la sceltà è caduta sulla mia Persona. Io sono molto onorato di questa decisione che partita dal Sindaco e dal mio Gruppo è stata poi condivisa anche dai due Gruppi di minoranza ottendendo il voto di tutti e diciassette membri del Consiglio Comunale. L’evento mi ha reso molto onorato e lo considero sin d’ora non un traguardo, anche se è il più alto incarico da quando siedo in Consiglio Comunale, ma un punto di partenza ed uno stimolo a fare sempre di più per Voi. Troppo cari le parole spese in mio favore dai Due Capigruppo, Pietro e Lello e del Sindaco Lorenzo, lo sapete Li chiamo sempre per nome come si fa con le persone amiche ed i tanti messaggi ricevuto per whatsapp, messenger e sui social, quello dettomi da una Consigliera ” scelta giusta perchè sei il Consigliere del Popolo” è tra quelli che più mi ha commosso. Mi preefiggi di non salir su nessun piedistallo anzi da oggi stare sempre più tra Voi ed a Vostra Disposizione. Grazie a chi ha avuto fiducia n me sperando di non tradirla. Questo quello che ho riferito ieris era in Consiglio dopo la nomina:

Onorato di questa nomina a Presidente del Consiglio Comunale, massimo organo della Amministrazione, desidero esprimere i miei sentiti ringraziamenti al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali che hanno permesso la mia elezione ed un sentito grazie anche ai miei elettori senza il cui consenso non sarei qui oggi.

Mi auguro di svolgere al meglio questo incarico ripagando la fiducia di chi mi ha proposto e votato e sperando di essere all’altezza dei miei predecessori che hanno mantenuto alta la figura di Presidente del Consiglio Comunale, un nome tra tutti quello del compianto Renato Casa, Presidente Storico, con il Quale ho avuto la fortuna di collaborare nel mio primo mandato di Consigliere Comunale. Cercherò di essere il presidente di Tutti e di vigilare affinché i lavori si svolgano nella massima trasparenza e regolarità, mi auguro che anche se dovessero esserci dibattiti accesi, come è giusto che vi siano, gli stessi si svolgano nella massima correttezza e rispetto reciproco. Io da domani, più di quanto abbia fatto finora, sarò a disposizione di tutti Voi e dei cittadini pronto ad accogliere ed a fare mie i Vostri ed i Loro suggerimenti , consigli e richieste perché non riesco ad immaginare un ruolo di Presidente relegato esclusivamente ai lavori del Consiglio Comunale ma piuttosto come quello di una Figura che sovrintenda a tutto quello che ruota intorno alla macchina Comunale senza mai tralasciare le deleghe che mi sono state assegnate dal Signor Sindaco.

Noi abbiamo la fortuna di amministrare il Paese più bello del mondo, la nostra Patria Peccerella per dirla alla Don Saverio Mollo, abitato da gente onesta, laboriosa e buona e dobbiamo lavorare tutti insieme, sempre nel rispetto dei ruoli, per lasciare il primo ai chi verrà dopo di noi migliore di come lo abbiam trovato e far sentire sempre alla seconda la nostra vicinanza e non farla sentire abbandonata dall’Amministrazione soprattutto in questo periodo di pandemia dove tanti nostri concittadini sperimentano sulla propria pelle innumerevoli difficoltà e, giustamente, si aspettano da noi una guida, un aiuto ed una bussola che Li aiuti a venir fuori dal triste momento che stanno vivendo.

Conto sul Vostro aiuto per potere adempiere alla meglio a questo delicato e stimolante compito che mi state affidando e sono certo che con esso potremo fare del bene per la nostra Massa ed i nostri Cittadini, Massa e Loro meritano.