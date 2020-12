Le pagelle: San David Ospina e la fortuna salvano Gattuso ed il Napoli”

Ospina 9 San Davide Ospina dalla Colombia salva il Napoli. Non solo il rigore parato ma anche un tiro da lontano di… E’ solo reo d’iniziare la ripresa dalla propria porta . Fa paura ai compagni e ai tifosi. L’unico che non si rende conto è il magnifico fortunato del mister. Mister che non solo deve dire grazie ma una cena gliela deve offrire in tempi migliori di Covid -19

Di Lorenzo 5,5 – E’ protagonista del bel assist vincente per Mertens Ma grazie alla bravura tattica del mister va sulla sua fascia di competenza sempre in difficoltà Non è protetto da Fabian che preferisce la fase offensiva a quella difensiva e non è protetto da Politano assente in campo stasera.

Maksimovic 6 – Fa pochi danni tra cui il goal degli olandesi

Non sarà bravo tecnicamente , si salvi chi può quando ha il pallone tra i piedi,

Koulibaly 6 – Forse sul goal ha delle responsabilità. Per il resto niente sortite a centrocampo fino a quando il centrocampo rimane compost da tre elementi

Ghoulam 5 – Orami è improponibile.Una società che si definisce tale compra un terzino adeguato e tenta di cederlo ad un’altra squadra dopo averlo ringraziato per tutto l’impegno profuso nel Napoli.

(dal 66′ Mario Rui 6 – Un po’ meglio in uscita, qualche lancio per andare diretto sugli attaccanti, ma poco altro)

Fabian 5 – Soffre la pressione furiosa dell’AZ, rischiando anche sui tocchi più semplici. Non incide e Gattuso preferisce richiamarlo in panchina per avere più inserimenti (dal 57′ Elmas 5,5 – Forse un po’ meglio rispetto a Fabian, almeno giocando in sicurezza, ma non riesce ad incidere nell’altra metà campo)

Zielinski 5,5 – Inizia oscillando tra mezzala e sottopunta alle spalle di Mertens, ma poi l’AZ cresce e si ricompatta senza riuscire a trovare

(dal 61′ Petagna 5,5 – Difficile trovare la porta con quell’angolo di tiro, meglio forse poteva fare sul colpo di testa. Per il resto la gara è complessa, è poco coinvolto e deve mettersi in proprio forzando qualche iniziativa)

Bakayoko 5,5 – Uno dei migliori, almeno nel mettere ordine in costruzione e posizionarsi sulle transizioni negative, ma poi macchia la sua prova con il rigore che poteva costare il girone al Napoli. Ospina tiene in vita il Napoli e gli evita un voto ancora più basso

Politano 5 – Partita di grande sofferenza, costretto a tanti ripiegamenti su cui è quasi sempre in ritardo. Ha poche occasioni per distendersi e corre spesso all’indietro (dal 61′ Lozano 6 – Sicuramente più vivace, riuscendo a chiudere delle imbucate alle spalle per poi allungare la squadra. Su una verticalizzazione non riesce a superare il portiere)

Insigne 5,5 – Tanto sacrificio, fin troppo e finisce per allontanarsi dalla porta e spendere tante energie. Trova l’invenzione verso il finale di gara, mandando in porta Petagna che però ha poco angolo di tiro.

Mertens 6 – Trova subito il gol, girando benissimo in porta il cross di Di Lorenzo. Si sacrifica in pressing, viene fermato da un fuorigioco inesistente di fronte al portiere per il possibile 2-0 e poi finisce per girare a vuoto (dal 66′ Demme 6 – Buon impatto sul match, dando copertura lì in mezzo e trovando anche una buonissima verticale per Lozano, anche se per il resto gira a vuoto sul possesso olandese)