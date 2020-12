Le pagelle: Insigne illumina gli altri fanno il resto!

Ospina 7 Fra poco fra i tifosi del Napoli sarà fatta una proposta di beatificazione per i miracoli sportivi compiuti in questa settimana. Due su tutti il rigore parato in Olanda e il tiro di Vuciv a Crotone.

Di Lorenzo 6 – Male Non sa quando stringere ed allargare. Meglio i secondi 45’

Manolas 6,5 Buona prova sul gemello di Usain Bolt.

Koulibaly 6 – Viene ammonito per fallo su Messias.

(dall’84’ Maksimovic sv)

Mario Rui 6 – Senza infamia e senza lode.

Bakayoko 6,5 – Ormai il bronzo di Riace si è trasferito a Napoli. Piazzato davanti alla difesa si piazza e non si muove. Suo il recupero nel terzo goal.

(dal 77′ Lobotka sv)

Demme 7 L’equilibratore della squadra. Recupera e smista parecchi palloni soprattutto nel secondo tempo. Nei primi 45’ invece lascia libero Messias, Segna pure

Lozano 7 – Recupera, avanza , segna Cosa si vuole di più da questo giocatore.

(dal 77′ Politano sv)

Zielinski 7 Primo tempo caratterizzato dal tunnel che da il via al goal d’Insigne Nel secondo tempo gioca bene, almeno di vede.

Mertens 6,5 – Due assist vincenti )

Insigne 7,5 – La luce del Napoli. Segna con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro. Fa un assista vincente per Lozano. Recupera anche in fase difensiva.

(dal 77′ Elmas sv)

Petagna 6 Se non avesse segnato avrebbe meritato 4 Ma il goal lo da la sufficienza non piena ma sempre sufficienza.

Gattuso 6 Non fa danni e questa è una novità. Solo che non riesce mai a prendere contromisure per i giocatori avversari che si piazzano tra le linee.