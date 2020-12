Le pagelle degli azzurri: I migliori? San Gennaro e D10S

Ospina 6,5 -Oramai il processo di beatificazione dei tifosi del Napoli è partito. Solo un appunto. Perché non rilancia in avanti quando i suoi compagni sono marcati alti? .

Di Lorenzo 6 – Una frana Male , ma veramente male. Non protetto da Lozano e da Fabian Ruiz, colpa di Gattuso, va in enorme difficoltà. Peggio quando prende il pallone e vuole impostare. Appare impacciato e a stento fa la fase offensiva. Oltre ad un terzino sinistro urge anche uno destro. Se continua così la nazionale la vede dalla TV

Maksimovic 5 Si salvi chi può Doveva essere la sua partita ma ha fatto danni su danni. A metà del primo tempo ne combina una da essere ceduto seduto a astante. Fortunatamente Portu grazie lui ed il Napoli.

Koulibaly 6,5 – Sbaglia sul goal. Un difensore non deve mai voltare le spalle all’avversario quando questo tira.Nel primo tempo sbaglia alla prima azione.

Mario Rui 6,5 – Lasciato allo sbaraglio da Insigne deve cercare di contenere le avanzate di Hanusai e proporsi in fase offensiva. Almeno in difesa si va valere.

(dal 37’st Ghoulam 5 -Purtroppo è improponibile. )

Fabian 5 – E’ il grande assente ingiustificato della partita. Premesso che non è colpa sua. Ma è colpa di un mister che è così bravo a non saper leggere le partite che non riesce a capire che quella non è la sua posizione. Non è un interditore, ma è un giocatore utile nell’impostare l’azione. Divorato da un Merino in versione leone su Fabian non ne becca una, Libero da marcatura gli riesce due volte. Nella prima sbaglia a dare il pallone a Lozano, nella seconda mette Bakayoko in condizione di tirare. O non lo si fa giocare, sarebbe come distruggere un patrimonio, o lo si posizione sotto-punta o esterno destro. Ma chissà se Gattuso è tanto bravo a capirlo.

Bakayoko 6 Gioca da frangiflutti davanti alla difesa e menomale che c’è lui. Sui corner svetta recupera qualche pallone centralmente. Buono il contributo anche sul gioco aereo E’ insostituibile ma deve essere aiutato da un altro interdittore. O meglio deve essere aiutato da Demme che è forse l’unico che riesce a recuperare palloni e smistarli.

(dal 25’st Demme 6 – E’ l’equilibratore del Napoli. L’ago della Bilancia. Insostituibile Sa mettere ordine , uscire con il pallone e quando ci vuole fare un fallo mai cattivo. Il giusto giocatore e c’era qualcuno che lo voleva buttare in estate.

Lozano 6,5 – Le nuvole ormai sono solo in cielo e piangono la morte di due protagonisti di quel calcio romantico degli anni 80. Il più grande dei grandi, in cui si disputa la sfida tra mortali, D10S il divo e l’antidivo Pablito che solo in Spagna nel 82’ si prese la scena segnando 6 goal che diedero l’alloro mondiale all’Italia di Pipa Bearzot. Le nuvole non sono più messicane. Ormai Lozano è una certezza. Un suo contropiede viene interrotto da un calcio da dietro che solo un arbitro poco capace riesce a confondere con il corner. In tempo di Var mondiali sarebbe stato punizione ed espulsione netta da fallo da ultimo uomo. In tempo di Var è assurdo che la seconda competizione europea sia orfana di uno strumento così utile, se utilizzato in maniera regolare ed equa, che avrebbe dato giustizia al messicano e al calcio.

5’st Politano 6 Per poco non riesca a fare goal Protegge la difesa.

Zielinski Voto 6 Se non avesse segnato il goal sarebbe stato la stessa meteora di un tempo Contenti per il goal e per la nascita del primo figlio.

(dal 30’st Elmas sv)

Insigne 6,5 – Male sia in fase offensiva che difensiva. Poteva uscire lui e mettere Ghouam. Non si capisce perché esce Mertens e non lui

Mertens 6 Primo tempo da 4 Secondo tempo illumina la sfida rientrando e lasciando spazio ai centrocampisti. Un passaggio con l’occhio di dietro mette Lozano in condizione di segnare ma Monreal con un’ancata sbilancia

(dal 25′ Petagna 4 E’ l’elemento che ci vuole in questa squadra che soffre il pressing della squadra avversaria che incontra. Teoricamente dovrebbe fare goal ma praticamente non tira e come diceva Zio Vuja Boskov se non tiri non segni” Preferisce nell’unica occasione avuta passare ed emulare un centravanti iberico che fu di passaggio alle rive del golfo , tale Michu, gatto, che passò ad Higuain contro i baschi del Bilbao danno la prima mazziata a quel Napoli di Don Rafè che pio fu eliminato nella notte amara del San Mamet.

Gattuso voto 3,5. E’ il mister più bravo a non saper leggere le partite e pareggiarle o perse per la sua mancata lettura di essa. Non riesce a capire che Fabian o va sostituito a va messo in condizioni di liberarsi dalla marcatura di Merino. Non riesce a leggere che la fascia destra e sinistra sono perennemente terre di conquiste iberiche. Non toglie Insigne, un ‘ectoplasma e toglie Mertens che nel secondo tempo stava giocando bene. Capisce in maniera tardiva d’inserire Demme come equilibratore e Petagna che permette alla squadra di salire. S’ostina a far partire la squadra dal basso palla a piede quando la Real Sociedad fa quello che il Napoli non sa fare , pressing di squadra. Deve ringraziare la sua fortuna, si parlerà sempre di cul di Gattuso, San Gennaro, quello napoletano e la mano di D10S che toglie dalla porta il pallone dell’1-0 della squadra iberica dopo il tiro di Portù. A quest’ultimi va 10 e lodo e più di un ringraziamento.