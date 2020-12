Le pagelle azzurre: Tutti male tranne Lozano

Ospina 6: Voto per la stima. Niente colpe sui goal Il resto non fa danni

Di Lorenzo 3,5 – Oramai ha perso tutte le qualità che lo avevano contraddistinto nello scorso anno. Non gioca con quella umiltà che un giocatore come lui deve avere. Impresentabile.

Koulibaly 4,5 – In combinata con Maksimovic determina il goal d’Immobile. Stralunato e svogliato.

(dal 55′ Manolas 6 – Doveva giocare dal primo minuto ed invece…)

Maksimovic 4 Non può permettersi di non guardare Immobile e farsi saltare addosso. Fa paura a tutti quando ha il pallone tra i piedi …

Mario Rui 4,5 Irritante, irascibile L’errore del secondo goal è la ciliegina su una torta amara. Non fa bene né la fase difensiva né quella offensiva. Troppo timoroso di Lazzaro.

(dal 64′ Ghoulam 6 Ci mette impegno ma…-)

Fabian 5,5 – Ha il pallone del pareggio e lo spreca. Cerca di cambiare gioco e ci riesce. L’unica colpa è quella di avere un mister che non lo sa collocare in campo. Cerca la giocata vincente ma non si trova.

Bakayoko 5 – È di una lentezza immane Sempre con le spalle alla porta avversaria. Non fa da frangiflutti Quando c’è Demme gioca ben, perché mister non fa giocare Demme?

(Lobotka 4,5 Che è entrato a fare?)

Politano 3 – Il peggiore. Evanescente ed anarchico. Deve coprire sia Fabian che Di Lorenzo ed invece lascia la fascia destra del Napoli a Marusic che da quella zona del capo crossa per Immobile che segna. Indisciplinato ed inopportuna la sua presenza

(dal 55′ Elmas sv Entra a partita conclusa Cerca di dare quel che può).

Zielinski 4,5 – Manca anche lui come Fabian il goal del pareggio. Può essere la sua partita da sotto-punta ma è la sua prestazione è da biasimare Chi lo ha visto nei secondi 45’.

Lozano 6 – L’unico che da l’anima. Anche se a sinistra non è che serva tanto su quella fascia a sinistra. Meglio a destra. Si spera che l’infortunio non sia grave se no….

(dal 75′ Malcuit sv -)

Petagna 5,5 – Sarà pure bravo a far salire la squadra ma quando deve tirare per segnare passa. Mistero di Petagna o dobbiamo rimpiangere Milik?

Gattuso 3. È bravo a commettere gli stessi errori di partita in partita Tanto che adesso non si dirà più errare è umano e perseverare è diabolico. Si dirà errare è umano ma perseverare è da Gattuso. Non deve far giocare Fabian Ruiz e Zielinski e Bakayoko insieme. Esclude l’ago della bilancia Demme e non sostituisce un confuso ed infortunato Koulibaly. Inserisce Elmas posizionandolo in un’inutile zona del campo per le qualità del ragazzo. Sposta inizialmente Lozano a sinistra quando a sinistra si sa che non rende. Tiene in campo Politano che sta giocando male e non copre. Errori su errori. Ma il vero errore è di quei tifosi o di quei addetti ai lavori che per ingraziarsi la società continuano a difenderlo. Dispiace dal punto di vista umano della sua patologia ma è venuto l’ora che la società faccia chiarezza con il mister anche su un rinnovo che non arriva e non sarà un dramma se non ci fosse la fumata bianca.