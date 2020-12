“LE FESTE AL MASSIMO” 15 SPETTACOLI ON LINE NEL PERIODO NATALIZIO fino al 31 dicembre IN DIRETTA SUI CANALI SOCIAL DI SCABEC DAL TEATRO MUNICIPALE GIUSEPPE VERDI DI SALERNO Peppe Servillo in “Fermarono i Cieli”

Anche Scabec propone sui suoi canali social “Le Feste al Massimo” gli appuntamenti del Teatro Verdi di Salerno.

Le Feste al Massimo” è il programma di concerti voluto e sostenuto dalla Regione Campania per il periodo delle feste di Natale in diretta online dal Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno fino al 31 dicembre. Grande successo per i primi spettacoli dei 15 in programmazione con più di 100.000 visualizzazioni online, in cartellone anche i Canti di Natale con il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, Galà Lirico con Leo Nucci, Concerti Sinfonici, Jazz, “Raffaello” di Vittorio Sgarbi e tanto altro ancora, per poi chiudere giovedì 31 dicembre alle ore 21.30 con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Daniel Oren. La Scabec come società regionale per i beni culturali della Campania sostiene il progetto attraverso i suoi canali social con il rilancio delle dirette. Prossimo streaming domani 13 dicembre con Peppe Servillo in “Fermarono i Cieli” alle ore 21, uno spettacolo realizzato con Ambrogio Sparagna ispirato alle canzoni di Natale di Alfonso Maria de’ Liguori che a metà del Settecento accompagnò il suo apostolato con la diffusione tra la popolazione di alcune canzoni diventate nei secoli dei pilastri della tradizione natalizia. Tra queste le famosissime “Tu scendi dalle stelle”, “Quante nascette Ninno”, “Fermarono i cieli”. Con i due musicisti: Erasmo Treglia – ciaramella, ghironda, torototela, Marco Tomassi – zampogna gigante, Marco Iamele – zampogna melodica, ciaramella, Annarita Colaianni – voce. L’evento sarà trasmesso anche su Lira Tv canale 15 del digitale terrestre.

Gli spettacoli saranno visibili liberamente e gratuitamente on line sui seguenti canali

CANALE FB Teatro Verdi Salerno https://www.facebook.com/TeatroVerdiSalerno

YOUTUBE Teatro Verdi Salerno https://www.youtube.com/user/TeatroVerdiSalerno

Canale Facebook Scabec https://www.facebook.com/scabecspa

Sito Ufficiale Comune di Salerno https://www.facebook.com/ComuneSalerno

Pagina Ufficiale Sindaco di Salerno https://www.facebook.com/vincenzo.napoli.7359

Portale cultura Comune di Salerno https://cultura.comune.salerno.it/

CANALE FB Regione Campania https://www.facebook.com/RegCampania