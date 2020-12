Le carte di debito del futuro: smart, leggere e gratuite

Le carte di debito Italia sono nate relativamente di recente, poiché sono disponibili indicativamente dagli anni 80. Ma gli studi indicano che, soprattutto negli ultimi 10 anni, c’è stata una vera e propria rivoluzione, in particolare per ciò che riguarda la digitalizza azione dei servizi bancari. Le banche, infatti, secondo le statistiche, hanno dovuto aggiornarsi e cambiare radicalmente il modo in cui forniscono i propri servizi agli utenti, e tra questi vi sono proprio le carte di debito. I dati parlano di una decisiva riduzione degli sportelli bancari presenti in Italia, che ad esempio sono passati dai 34.000 del 2008, ai 27.000 di oggi.

Grazie alla banca digitale i pagamenti sono più semplici

È per questo che le banche spostano i propri servizi sempre di più online, secondo il concetto di banca digitale. La banca digitale è una banca che offre i propri servizi grazie alla connessione internet, per questo motivo è accessibile praticamente 24 ore su 24 ed è alla portata di tutti con costi molto più bassi rispetto alle banche tradizionali. Le innovazioni hanno colpito anche le carte di debito, che ora possono essere utilizzate ad esempio in modo molto più ampi rispetto a prima.

Carte di debito, un settore in continua evoluzione

Le carte di debito di oggi, e le carte di debito del futuro, saranno sempre più smart. Cioè, sarà possibile utilizzare queste carte per acquisti online in modo sempre più facile, in modalità contactless per fare gli acquisti, e anche tramite le app che permettono di fare acquisti con le carte di debito anche senza avere la carta fisicamente con sé. Molte di queste carte di debito saranno sempre più prepagate, e perciò potrebbero essere perfette anche per ragazzi che iniziano ad affacciarsi nel mondo del lavoro o che vogliono fare loro primi acquisti online. Queste carte sono inoltre flessibili poiché possono essere utilizzate anche senza possedere un conto corrente, e grazie al fatto che hanno un codice Iban, sono perfette sia per effettuare dei pagamenti e dei bonifici, che per accreditare del denaro, proprio come su di un vero conto corrente. Per vedere le migliori carte di debito visita https://www.miglioricarteprepagate.it/carta-di-debito/

Le caratterstiche delle carte di debito del futuro

I dati parlano di una riduzione degli sportelli bancari che continua anche nel futuro, fino a 10.000 sportelli in utto, e di un aumento delle carte di debito presso fasce più ampie della popolazione, grazie anche al fatto che sono facili da ottenere, che hanno dei costi praticamente gratuiti, e che spesso sono prepagate.Queste carte hanno un plafond limitato che ne impedisce l’utilizzo una volta che si è superato l’importo massimo. Inoltre, sarà molto facile ricevere le carte di debito, perché visitando semplicemente il sito aziendale che emette la carta di debito o scaricando l’apposita app, e grazie a innovazioni digitali come la firma elettronica, le carte possono essere ottenute praticamente in tempo reale. Inoltre, non sarà più necessario dover effettuare riconoscimenti tramite documenti d’identità cartacei, poiché è possibile farsi riconoscere tramite lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inoltre, gli eventuali documenti necessari possono essere caricati direttamente dalle app. Il futuro ci parla anche delle cosiddette smart card, che sono delle carte di debito prepagate,che si possono controllare completamente online, e che si possono ricevere senza dover aprire un conto corrente.È possibile ricevere bonifici e fare pagamenti, dal proprio smartphone. Tra i vantaggi e gli svantaggi delle carte prepagate di debito del futuro, vi è il fatto che non è possibile cointestarle, e che sono nominative. Per questo motivo, in caso di debiti, possono essere pignorate per l’intero importo che contengono.