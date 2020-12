Le bellezze della Penisola sorrentina in un calendario. Il ricavato servirà per combattere il Covid

Penisola sorrentina. Da Massa Lubrense a Meta, da Piano di Sorrento a Sant’Agnello, passando per Vico Equense e Sorrento: la Penisola sorrentina si racconta attraverso una serie di scatti che ne rivelano la bellezza: 12, selezionati tra circa 700 fotografie, danno vita al calendario del 2021 di About Sorrento, il progetto di promozione e divulgazione del territorio, che aveva lanciato un contest ad hoc.

Il calendario, che si chiama “I colori della Penisola Sorrentina” e ha in copertina un acquarello di Pasquale Santovito, sarà distribuito ai rappresentanti della filiera turistica e sarà acquistabile, grazie alla collaborazione con Gaetano Milano, ad della Fondazioen Sorrento, in una vendita di beneficenza in programma sabato 12 dicembre alla Villa Fiorentino oppure online sul portale www.aboutsorrento.com. Il ricavato sarà interamente devoluto al Comune di Sorrento, che lo destinerà a iniziative mirate a fronteggiare le situazioni più difficili dovute all’emergenza socio-sanitaria del momento.”Con la speranza che l’emergenza Covid possa rientrare presto – spiegano Gianni Cioffi, Lidia Spasiano, Giovanni Ercolano, Francesca D’Esposito, Luca Cimmino e Pasquale Santovito, ideatori dell’iniziativa che abbraccia i sei comuni della Penisola – c’è l’intenzione di portare la mostra fotografica in giro per l’Italia e non solo, con l’intento di fare promozione del territorio anche e soprattutto fuori dei confini della Penisola.