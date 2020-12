Le 500 di Positano portano la magia del Natale in Costiera amalfitana, tour ad Amalfi e Atrani. Foto e video Floriana Gambardella, le immagini parlano da sole. Ieri mattina hanno sfilato tra Amalfi e Atrani le mitiche Fiat 500 d’epoca addobbate con originalissimi elementi natalizi. Pacchi regalo, alberi di Natale sul tettuccio, renne, stelle comete, calze e lampadine multicolore; sono questi gli elementi che hanno personalizzato ogni singola vettura.

Un colpo d’occhio eccezionale che ha catturato l’attenzione di grandi e piccoli sia durante il passaggio della colonna d’auto dei “Club 500” sulla Statale Amalfitana, che durante le soste. Nella meravigliosa piazza del Duomo di Amalfi in tanti non hanno rinunciato alla foto ricordo tra le auto disposte in fila a fare bella mostra sotto la scalea del Duomo.

Dalle foto realizzate si comprende quanto questa iniziativa abbia regalato un sorriso alla vigilia del Natale più insolito di sempre.

Bravissimi. Domani appuntamento a Montepertuso e Nocelle.