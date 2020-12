Le “500” di Babbo Natale da Meta fino a Sorrento. I retroscena “Un mese di preparativi” . Da Positano in Costiera amalfitana, ad Amalfi e Atrani, poi in Penisola Sorrentina , sono arrivate a Meta con qualche minuto di ritardo rispetto al cronoprogramma perchè bloccati in Via dei Platani da dove erano girate , poi in Piazza Lauro sono state accolte dal consigliere delegato Roberto Porzio, il sindaco di Meta Peppe Tito e Positanonews.

Sono loro , i magnifici nove equipaggi dal presidente Giuseppe Collina , al vice Stefano Carro, poi Peppe Stinga con Floriana Gambardella, Antonino Maresca e Gabriella Maresca , Laura Cinque e Giuseppina Staiano , Salvatore Mastro , poi Peppe Mastro e Genoveffa Fusco , Franco de Luise e Mariarosaria Fusco, Salvatore Collina , Antonino cinque e Carmela cinque .

Li abbiamo accolti anche qui e ci hanno raccontato i retroscena, il “dietro la notizia” che ci appassiona. Bellissime, è vero, ma ci sarà voluto del lavoro per addobbare tutte queste 500 sicuramente, come avranno fatto? “Almeno venti giorni di lavoro, un paio d’ore alla volta – ci dice Peppe Stinga -, sono stati curati tutti i particolari per rendere questo Natale unico. Sicuramente è impegnativo” Soddisfatto il Presidente “Per noi è una grande soddisfazione vedere la gioia dei bambini – ha detto in diretta a Positanonews Giuseppe Collina -, è stata davvero una bella esperienza, speriamo di superare questo momento e ripetere questa iniziativa in tempi migliori, auguro a tutti Buon Natale e Buon 2021”