L’attore Brad Pitt spegne 57 candeline e festeggia i successi raggiunti

Oggi Brad Pitt compie 57 anni e spegne le candeline festeggiando un anno che per lui è stato ricco di traguardi raggiunti come attore. Per il film “C’era una volta a… Hollywood”, nel quale ha recitato accanto a Leonardo Di Caprio, è stato premiato infatti con un Oscar, un Golden Globe ed un Bafta come miglior attore non protagonista. Un attore che, oltre alla sua bravura, può vantare anche una bellezza particolare ed elegante che ha fatto e continua a far innamorare e sognare tantissime donne.

Un bel successo per l’attore che arriva in un anno difficile e particolare ma che lui ricorderà anche per i successi raggiunti dopo una lunga carriera.