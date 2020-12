L’appello di Papa Francesco: “I vaccini contro il Covid siano resi accessibili a tutti”

Papa Francesco, in occasione della benedizione Urbi et Orbi del giorno di Natale, ha affrontato il problema dei vaccini lanciando un accorato appello affinché siano resi accessibili a tutti: «Le scoperte dei vaccini sono luci di speranza se sono a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di aiutare chi è più in difficoltà. Occorre vincere il virus dell’individualismo radicale che ci rende indifferenti alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle»,

Il Papa si è rivolto poi ai singoli Stati, alle imprese e alle organizzazioni chiedendo maggiore cooperazione anziché concorrenza, nello sforzo di rendere disponibili i vaccini per tutti, specialmente i più vulnerabili e bisognosi: «Di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla stessa barca»