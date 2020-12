Positano news è vicino all’ IPSSAR ” Francesco de GENNARO ” di Vico Equense e al suo dirigente prof.Salvador Tufano che si è prodigato per assicurare un servizio scolastico efficiente e sicuro per i suoi alunni: con le lezioni totalmente in presenza per il biennio e il rispetto di tutte le normative per il contenimento del covid.

La scuola è sempre stata pronta per accogliere i ragazzi e far funzionare le attività laboratoriali: fulcro di un istituto professionale quale l’ Alberghiero di Vico Equense, fiore all’ occhiello della Regione Campania. Nessuno però si è preoccupato di tutto il resto, ovvero garantendo il distanziamento dei ragazzi sui mezzi di trasporto, da ciò derivano anche molte perplessità. Se si deve ricominciare il 7 di Gennaio speriamo solo che non ritornino gli stessi problemi ai quali si poteva provvedere tranquillamente a Settembre, sarebbe davvero imperdonabile per i ragazzi, per i docenti per tutte le istituzioni del territorio.