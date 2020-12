Lakers, Anthony Davis: problema al polpaccio, salta la sfida con Minnesota. Il report sugli infortuni dei Los Angeles Lakers indicava Anthony Davis come ‘in dubbio’ per la sfida di domenica notte contro Minnesota. E il dubbio è stato sciolto direttamente da coach Frank Vogel, che ha annunciato la sua assenza per il match contro i Timberwolves. Il lungo gialloviola è alle prese con una contusione al polpaccio destro: niente di preoccupante, ma visto anche il back-to-back alle porte, con la seconda sfida più impegnativa contro Portland, potrebbe riposare per una partita. Nei piani dei Lakers tra l’altro sembra esserci la possibilità di far riposare di tanto in tanto – quando possibile – Davis e LeBron James, per preservarli in vista dei playoff. Questo piccolo problema fisico è quindi una motivazione sufficiente per tenere il numero 3 fuori per la prima volta in stagione. Fin qui Davis ha giocato una partita sotto i suoi standard nella sconfitta inaugurale contro i Clippers (18 punti e 7 rimbalzi), mentre è stato dominante nel successo su Dallas (28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist).

Fonte Sky Sport