La Vigilia di Natale a Positano, messe in tutti i quartieri e la bendezione del Bambin Gesù a Fornillo in diretta su Positanonews. La perla della Costiera amalfitana si prepara per il Natale, il parroco don Danilo Mansi ha organizzato un programma per consentire a tutti di partecipare alla Gioia natalizia , sono 110 persone che possono partecipare alle celebrazioni nel rispetto delle norme di contenimento per il coronavirus Covid- 19 per la Chiesa di S. Maria Assunta in piazza Flavio Gioia, di 28 persone per la Chiesa del S. Rosario in piazza dei Mulini, di 70 persone per la Chiesa di S. Maria delle Grazie, 16/20 per Fornillo e Liparlati Santa Margherita e San Giacomo. Come facciamo sempre ogni anno Positanonews riprenderà la benedizione del “Bambinello” nella Grotta di Fornillo che si terrà nel pomeriggio in misura contenuta

Novena di Natale

Lunedì 21 dicembre

Ore 5.30 Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 17.30 Chiesa nuova

Ore 18.00 Chiesa S. Pietro

Ore 18.00 Chiesa Santo Rosario

Martedì 22 dicembre

MARTEDÌ NIGRO

Ore 5.30 Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 17.30 chiesa nuova

Adorazione eucaristica e Confessioni

Ore 18.00 chiesa Santo Rosario

Mercoledì 23 dicembre

Ore 5.30 Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 17 .00 chiesa S. Giacomo

Adorazione eucaristica e Confessioni

Ore 17.30 chiesa nuova

Ore 18.00 chiesa S. Rosario

Giovedì 24 dicembre

Vigilia di Natale

Ore 5.30 Parrocchia S. Maria Assunta

Adorazione eucaristica e Confessioni

Ore 17 .00 chiesa S. Giacomo

Ore 17.30 chiesa Santa Margherita

Ore 18.00 chiesa nuova

Ore 19.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Venerdì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

Ore 8.30 chiesa nuova

Ore 9.00 chiesa Santa Caterina

Ore 9.30 chiesa Santo Rosario

Ore 11.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Sabato 26 dicembre

Ore 17.00 chiesa San Giacomo

Ore 17.30 chiesa Santa Margherita

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Domenica 27 dicembre Santa Famiglia di Nazareth

Ore 8.30 chiesa nuova

Ore 9.00 chiesa Santa Caterina

Ore 9.30 chiesa Santo Rosario

Ore 11.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Celebrazione anniversari di matrimonio

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta.