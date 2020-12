La terra trema a Pozzuoli

La terra trema ancora in Campania. Nel cuore della notte gli abitanti della zona Campi Flegrei sono stati svegliati da una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 della scala Richter ad una profondità di circa un chilometro e ottocentro metri con epicentro tra la Solfatara e Pisciarelli. La prima scossa è avvenuta alle 4.13, sette minuti più tardi una seconda di magnitudo 1.7. Già ieri sera alle 22.54 c’era stato un altro evento tellurico di magnitudo 2.7. A Pozzuoli, Agnano, Bagnoli e nelle zone dei Pisciarelli e del lungomare di via Napoli a Pozzuoli è stato avvertito tutto nella notte, mentre ieri sera si sono registrati residenti di Baia, Bacoli, via Campana, Arco Felice e Lucrino per strada.