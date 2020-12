La strana stagione di Fabian Ruiz, dottor Jekyll e signor Hyde del calcio attuale

La strana stagione di Fabian Ruiz, dottor Jekyll e del signor Hyde del calcio attuale

La domanda sorge spontanea : “Perchè Fabian Ruiz con la Spagna gioca bene e con il Napoli sembra quest ‘anno sempre più l dottor Jekyll e mister Hyde con il Napoli. Alterna partite buone , poche , a prestazioni deludenti parecchie. La risposta sembrerebbe stare nella posizione in cui viene impiegato da mister Gattuso. Mister che è bravo ad essere fortunato ma non ha ancora trovato la quadra giusta per la squadra e soprattutto non è riuscito a posizionare bene in campo il Toscanini azzurro. Gattuso Ha sempre affermato che il suo modulo è il 4-3-3 ma dall’inizio del campionato per non scontentare gli attaccanti ha provato il 4-2-3-1. Modulo che se da un lato risulta essere foliero di goal da un altro rende la squadra poco equilibrata e facilmente perforabile centralmente. Il suo 4-3-3 in verità non si è visto ancora, in quanto utilizzando Fabian Ruiz e Zielinski vicino a Demme permette ad uno dei due, maggiormente a Zielinski di dare una mano al centravanti di turno. Quando Zielinski fa la seconda punta è compito di Lozano o Politano a destra ed Insigne a sinistra di salire sulla linea del centrocampo. In fase difensiva il Napoli si posiziona in campo con un 4-4-2. Ciò impedisce a Fabian Ruiz di potersi esprimere perchè è costretto a fare la fase difensiva. Ecco il motivo di alcune brutte prestazioni dell’iberico mentre quando viene convocato con la nazionale iberica dispensa calcio spettacolo Sarebbe più opportuno giocare con Fabian Ruiz esterno destro e Demme, Bakayoko e Zielinski a centrocampo. Se vuole fare il 4-2-3-1 mettere Fabian dietro a Mertens e Demme e Bakayoko a centrocampo. . Fabian che tecnicamente è valido ha un solo difetto. Essere innamorato della dea sfera di cuoio. Ciò comporta che talvolta per il troppo narcisismo tenta la giocata di fino. Questa quando va bene è uno spettacolo però il problema è quanto va male. Succede in attacco si può rimediare, il problema è quando si verifica nella metà campo del Napoli. Ed è capitato quasi spesso. Quindi si attende che dalla prossima sfida Fabian Ruiz venga messo o a destra nel 4-3-3 classico o dietro al centravanti di turno dopo un 4-2-3-1