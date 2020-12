La storia di Keanu Reeves e i lutti della sua vita: dalla figlia alla compagna, fino alla sorella

Difficile non conoscerlo, Keanu Reeves è uno degli attori più amati al mondo. La sua fama è letteralmente esplosa con il primo capitolo della famosa trilogia fantascientifica Matrix, dove ha interpretato egregiamente l’affascinante personaggio Neo. Bisogna però ricordare anche moltissimi altri lavori cinematografici che l’hanno reso uno dei dei talenti più apprezzati della recitazione.

Ricordiamo Keanu Reeves negli indimenticabili panni del gigolò Scott Favor in Belli e dannati (1991), come Jack Traven in Speed (1994), Shane Falco in Le riserve (2000) e l’alieno Klaatu in Ultimatum alla terra (2008), solo per citarne una piccolissima parte. Insomma, stiamo parlando di uno dei capisaldi del settore della cinepresa, che si è guadagnato anche la nomina di sex symbol. La sua sfera personale sarà avvincente quando la sua rinomata carriera? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Keanu Reeves vita privata: anni, altezza, peso, moglie, figli, compagna

Il suo secondo nome è Charles, ma l’ha omesso sicuramente per rendere il suo nome d’arte più efficace. Keanu Reeves è nato a Beirut (Libano) il 2 settembre 1964, sotto il segno zodiacale della Vergine, è alto 186 centimetri per 79 chilogrammi. Nel 1999 si era fidanzato con la collega Jennifer Syme, un anno dopo è nata una bambina che purtroppo è morta in pochi giorni per via di una malformazione cardiaca. Dopo quel dramma la coppia si è separata e, il 2 aprile 2001, lei è scomparsa in un incidente stradale.

Una grande tragedia quella che nel 2001 ha colpito Keanu Reeves, accaduta in una circostanza che genererà sempre rimorsi in alcune persone. Jennifer Syme dopo una festa era stata riaccompagnata a casa dal famoso amico Marilyn Manson, quest’ultimo le aveva poi chiesto ingenuamente di ritornare di nuovo al party. La giovane attrice si era quindi rimessa in macchina pur non essendo nelle condizioni di guidare: aveva assunto un mix di antidepressivi ed anestetici. Un avvenimento devastante per i suoi cari e amici.

Il lutto si è ripetuto spesso nella sua vita, nel 1993 aveva già perso l’amico River Phoenix, morto di overdose nel 1993. Inoltre Keanu Reeves ha vissuto un altro grande dramma: la malattia della sorella minore Kim, affetta di leucemia da molti anni. I loro genitori si erano separati quando ancora erano piccoli, quindi i due fratelli si sono sempre sostenuti a vicenda rappresentando un punto di riferimento l’uno per l’altra. L’interprete non ha mai smesso di occuparsi della sorella, nonché sua più grande confidente.

Chi avrebbe pensato che dietro a tanta gloria si nascondesse tanto dolore? Keanu Reeves ha trovato modo di sorridere. La star libano-canadese, residente a Los Angeles, si è innamorato dell’artista Alexandra Grant (1973), un amore nato come amicizia che poi è sbocciato in qualcosa di unico. Intervistato da Parade ha detto: “Non voglio scappare dalla vita, conosco la sua bellezza. Voglio sposarmi, avere figli. Sono i miei obiettivi, in cima alla montagna, ma prima devo scalarla. Avrò solo bisogno di tempo”.

Tra gli altri amori di Keanu Reeves ci sono la figlia d’arte Sofia Coppola (1971), si sono frequentati dal 1991 al 1992. Poi fino ai primi anni del Duemila la fotografa, attrice e conduttrice televisiva Amanda De Cadenet (1972). Tra il 2009 e il 2010 si è fidanzato con la meravigliosa Charlize Theron, dopo c’è stata Lily Collins. Inoltre si era parlato anche di un flirt con Sandra Bullock, mai smentito né confermato. Nei decenni si è sempre vociferato di un amore con Winona Ryder, ma sembrerebbero solo grandi amici.