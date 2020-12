La Società Operaia di Sant’Agnello e il Natale 2020

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant’Agnello per le feste natalizie ha sempre, per tradizione, preparato un gran presepe all’interno dei locali vicino alla stazione della Vesuviana, una serie di incontri con canti e lo scambio di auguri tra i soci. Per questo 2020 , in seguito alla emergenza sanitaria nessuna delle cose elencate si è potuta fare. Però, però dai soci, noi di Positanonew ci siamo fatti mandare le immagini dei presepi che hanno fatto in casa. La richiesta è stata accolta da tanti, il Presidente Francesco Ambrosio, Angelo Ricci, Luigi Suarato Antonino Coppola, Lino Federico e altri. Tutte pubblicate qui di seguito. Inoltre , in formato smart, mercoledi 23 dicembre 2020, nella piazza antistante la sede SOMS , nel rispetto del protocollo, con mascherine e a distanza, ci incontreremo per farci gli auguri. Ci mancherà la canzone di Capodanno, eseguita con strumenti costruiti in casa da Antonino Coppola putipù, scetavaiasse, e tric ballac, ma è solamente congelata per il prossimo anno.

Foto 3 di 5







Foto 3 di 5







Foto 3 di 5







Foto 3 di 5







Foto 3 di 3