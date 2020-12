La salernitana sabato per confermare il primato

Domattina la Salernitana conoscerà la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Cosenza, mentre nel primo pomeriggio scenderà in campo contro il Cittadella con l’obiettivo di allungare in testa alla classifica.

Questo il pensiero di mister Castori:

Non ci fa né caldo, né freddo. – dice perentoriamente Castori – Il Cosenza che gioca in 12 e fa pure ricorso… ogni commento è superfluo, non ne abbiamo neppure parlato e non esiste una cosa del genere. L’abbiamo vissuta, abbiamo visto quel che è successo. Ci è scivolata addosso questa faccenda. Non voglio emettere giudizi ulteriori, se il mondo va alla rovescia dovremo adeguarci anche noi”. Poi il trainer torna sul campo: “Di banchi di prova ce ne sono ogni settimana. Il Cittadella è forte, gioca insieme da tanti anni, è una formazione collaudata, ha automatismi e filosofia di gioco rodata. Insomma è un cliente difficile da affrontare e ci vorrà la migliore Salernitana per venirne a capo.

QUESTI I CONVOCATI PEG LA PARTITA DI DOMANI

Sono 22 i convocati di Fabrizio Castori per la partita che la Salernitana disputerà domani allo stadio Arechi contro il Cittadella. Non riescono ad uscire dall’infermeria, come preventivato, i difensori Lopez e Veseli, ancora infortunati. Il compagno di reparto cipriota, Karo, si è negativizzato dal Covid ma resta fuori dai convocati e si riaggregherà al gruppo lunedì. Resta fuori dall’elenco dei convocati anche Schiavone che ha problemi fisici. Sempre out anche l’infortunato Lombardi e, per scelta tecnica, Micai (che era stato in un primo momento inserito in elenco, poi sostituito dall’altro fuori lista Guerrieri).

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Mantovani;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Giannetti, Tutino.

