La Salernitana risponde al Monza e tratta Schelotto ex Inter

Nelle ultime ore, fa notizia l’arrivo di Mario Balotelli al Monza dopo diversi mesi da svincolato. Il colpo messo a segno da Galliani potrebbe stravolgere la stagione del Monza che ora punta al vertice della classifica. Le altre big non possono restare a guardare e tra queste anche la Salernitana che attualmente occupa il primo posto in classifica. Il club sta pensando di cogliere un’interessante occasione a parametro zero. Ezequiel Schelotto potrebbe essere il nome giusto per rinforzare il club attualmente capolista in Serie B. Il laterale ha vestito anche le maglie tra le tante di Inter e Atalanta in Serie A, ma attualmente è svincolato. L’esterno potrebbe rappresentare un’idea interessante per Lotito e fare la differenza nella serie cadetta. Vedremo se la trattativa decollerà nelle prossime settimane e se vedremo l’ex Inter con la maglia della Salernitana. Sarà lui la risposta all’arrivo di Mario Balotelli tra le fila del Monza.

FONTE: tuttosalernitana.com